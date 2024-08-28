«أوقاف دبي» تشيّد 21 مشروعاً عقارياً وقفياً

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أنها بصدد تنفيذ وإنجاز 21 مشروعاً عقارياً وقفياً، تزيد قيمتها على 202 مليون درهم، تتضمن مراكز تسوق ومباني وفيلات سكنية ومحال تجارية ومساجد في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ، وذلك في إطار سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي المبتكرة، وتعزيز دور الوقف في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033.

وتتنوع المشروعات العقارية الوقفية المُشار إليها من حيث مصارفها ما بين أوقاف المساجد ومبانٍ وقفية تعليمية وإنسانية وعموم الخير، ويتم تشييدها من مساهمات الواقفين وأموال التبرعات والتعويضات ومحفظة إعادة الإعمار الخاصة بالأوقاف التي تشرف عليها مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي.

وأوضحت المؤسسة أن المدة الزمنية المقررة للانتهاء من تشييد المشروعات العقارية الوقفية الـ21 تراوح ما بين عام إلى عامين كحد أقصى لكل مشروع، وتم تشييد المشاريع في مناطق حيوية متنوعة وسط دبي، في حين يجري العمل على إنشاء مراكز تسوق وقفية في مناطق سكنية جديدة للإسهام في توفير المرافق والخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، أن المؤسسة تضع أهداف التنمية والتطوير للوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء من استراتيجيتها المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2033، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز دور الوقف في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان الحياة الكريمة للأفراد، ويكرّس حضور دبي كمركز إقليمي للعمل الوقفي في المنطقة.

وقال المطوع إن المؤسسة تحرص على إنجاز المشروعات الوقفية المُقررة في موعدها، وتعمل باستمرار على إضافة مشروعات وقفية جديدة، دعماً لخطط التنمية المستدامة في إمارة دبي، فضلاً عن تعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية تحقيقاً لأهداف الواقفين، ودعم مصارف الوقف التابعة للمؤسسة.

وأضاف أن المشروعات الوقفية الـ21 المقررة سيتم الانتهاء من تنفيذ جانب منها مع نهاية العام الجاري.