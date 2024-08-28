منى المري: يوم المرأة الإماراتية تقدير لعطائها ودورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل

قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، إن احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لها، وتقدير لجهودها وعطائها في مسيرة التنمية الشاملة، وتأكيد على أهمية دورها في بناء المجتمع وصنع المستقبل المشرق للدولة.

وأشادت منى المري بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرأة الإماراتية، وتوجيهات سموه بتوفير البيئة المحفزة لإنجاحها في مختلف الميادين، كما أشادت بالرعاية التي يوليها لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تقدمه سموها من دعم وتشجيع للمرأة الإماراتية، وحثها على النجاح في مختلف المجالات، ابتداءً من دورها الأسري في تربية النشء وإعداد أجيال المستقبل، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

كما أشادت بجهود ومبادرات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لتعزيز التوازن بين الجنسين ضمن أطر مؤسسية بكل قطاعات الدولة، وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ما أسهم في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً، وتصدرها دول المنطقة في هذا المجال، وهو ما تعكسه التقارير والمؤشرات العالمية.

وأعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات في مختلف القطاعات، بدعم مستدام من القيادة الرشيدة، مؤكدةً أنها سطّرت بعطائها وإنجازاتها منذ تأسيس الدولة وإلى الآن قصص نجاح ملهمة ستظل نبراساً للأجيال الجديدة لتسير على الخطى نفسها من الإبداع والتميز، والإسهام المؤثر في مسيرة التقدم والازدهار، وتعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات.

• منى المري: احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة لها، وتقدير لجهودها.

• المرأة الإماراتية سطّرت بعطائها وإنجازاتها منذ تأسيس الدولة إلى الآن قصص نجاح ملهمة.