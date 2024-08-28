بلدية أبوظبي تطور الشوارع المحيطة بالمدارس

أنجزت بلدية أبوظبي الأعمال التطويرية والتحسينية للشوارع والمناطق المحيطة بالعديد من المدارس، بهدف تحسين جودة الطرق لتسهيل الحركة المرورية وحماية الطلاب ومستخدمي الطرق.

وشملت أعمال التطوير العديد من الشوارع والمناطق، منها شارع خليفة بن زايد الأول، ومنطقة مدرسة حمدان بن زايد في منطقة المشرف غرب، وشارع الجزة، ومنطقة ساس النخيل، ومحيط كل من: مدرسة الراحة إنترناشيونال - مجمع مدينة خليفة، والمدرسة الإيطالية الدولية، وأكاديمية جيمس الأميركية في مدينة خليفة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية - فرع بني ياس، ومدرسة الختم للبنات في الختم، وجسر الطروش، وعدداً من الدوارات في مدينة شخبوط، والمنطقة المجاورة لمسجد ومركز الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة ربدان.

وشهدت المناطق المستهدفة تنفيذ أعمال تطويرية وتحسينية، من بينها: صيانة إسفلت الطرق والمواقف واستبدال بلاط ممرات المشاة، وصيانة آثار الانجرافات في الطرق إلى بعض المدارس، وتوفير مواقف سيارات إضافية في محيط عدد من المدارس، وصيانة وإعادة تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية للطرق وأحجار الكربستون.

وأكدت البلدية مواصلة جهودها لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، حفاظاً على البنية التحتية وتعزيزاً للمظهر الجمالي، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.