"الحرارة" تكسر حاجز الـ 50 درجة مئوية في الدولة ظهر اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة‬⁩ سُجلت على الدولة اليوم الثلاثاء بلغت 50.7 درجة مئوية في (العين) الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. ‏و وفقاً للمركز تتأثر الدولة خلال الفترة الحالية بتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً يأن طقس اليوم يكون رطب ليلاً حتى صباح غدٍ الاربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.