مدير "بلدية دبي": التزامنا بدعم المرأة الإماراتية وتمكينها ليس مجرد شعار بل واقع نعيشه يوميًا

قال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، إنه في يوم المرأة الإماراتية، لا يسعنا سوى الإعراب عن فخرنا واعتزازنا بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة الإماراتية في شتى نواحي الحياة. لقد أثبتت المرأة الإماراتية، على مر العقود، أنها ليست فقط جزءًا لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، بل هي أيضًا القوة الدافعة خلف العديد من النجاحات والإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات على الساحة العالمية."

وأضاف: "نُثمّن عطاءها اللامحدود، سواء في ميادين العلم والمعرفة، أو في مجالات العمل والإبداع، أو في دورها المحوري كركيزة للأسرة الإماراتية. لقد استطاعت المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة الحكيمة، أن تكسر جميع الحواجز وتحقق إنجازات غير مسبوقة، وتسهم في رفع راية الوطن عاليًا في المحافل الدولية".

وتابع: "إن التزامنا بدعم المرأة الإماراتية وتمكينها ليس مجرد شعار، بل هو واقع نعيشه يوميًا، حيث نسعى جاهدين لتهيئة بيئة حاضنة تدعم طموحاتها وتفتح لها آفاقًا جديدة للتميز والإبداع. نحن نؤمن بأن المرأة الإماراتية ستظل شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتقدم، وستواصل الإسهام بشكل فعال في قيادة الطريق نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا واستدامة".

وأكد أنه في هذا اليوم العظيم، نجدد التزامنا بمواصلة دعم المرأة الإماراتية، مستلهمين من إنجازاتها وتفانيها في خدمة وطنها، واثقين بأنها ستبقى دائمًا رمزًا للقوة والإلهام، ونموذجًا أصيلاً للإرادة الصلبة والمثابرة في جميع أنحاء العالم".