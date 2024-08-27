41% زيادة في نسبة الإماراتيات المسجّلات لدى "أبوظبي للتقاعد"

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد، عن زيادة ملحوظة في عدد الإماراتيات المسجّلات لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبو ظبي، بلغت نسبتها 41% منذ إنشاء الصندوق وحتى النصف الأول من العام الجاري (2024)، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتَعزيز مسيرة تَمكين المرأة الإماراتية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، منذ إنشائه وحتى الآن، بلغ 61,408 مواطنة، بنسبة 52%من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الإمارة، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 11%عند تأسيس الصندوق عام 2000.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق من القطاع الحكومي، بلغ 39,791 مواطنة من إجمالي المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، مقابل 21,617 مواطنة من القطاع الخاص حتى يونيو 2024، مشيرًا إلى أن نسبة الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص والمسجلات في الصندوق ارتفعت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 13% من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى الصندوق.

وذكر الصندوق أن عدد المواطنات المتقاعدات بلغ 5,350 متقاعدة، ما يمثّل 30% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، وبلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد 21 سنة خدمة، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 48 عاماً، مقابل 55عاماً للرجال حتى النصف الأول من العام الجاري (2024).

وأظهرت إحصاءات الصندوق تَطوراً ملحوظاَ في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدماتهن على 25 سنة، والتي بلغت حتى يونيو الماضي (1,438) مواطنة، ما يعكس حرص المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.

ووفقاً لإحصاءات الصندوق، فإن دخول المرأة سوق العمل بالدولة لم يقتصر على قطاعات اقتصادية أو أنشطة مهنية معيّنة، بل اقتحمت كافة المجالات المتاحة، يأتي في مقدمتها قطاعي الأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، وقطاع التعليم يليه قطاعات التأمين والمالية وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة، وهو ما يعد دليلاً على أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في كافة قطاعات العمل بإمارة أبوظبي.

ووجّه العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، سالم راشد النعيمي، أسمى التهاني والتبريكات إلى رائدة النهضة النسائية في الدولة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية وإنجازاتها المتميّزة تمثل القوة الدافعة التي تحوّل الأحلام إلى واقع، والسند الذي يرتكز عليه مستقبل الوطن.

وأشار النعيمي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة هو شهادة على دورها الكبير في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وإنجازاتها في كافة المجالات تعكس قوة الإرادة وعمق العطاء للوطن.