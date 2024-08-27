"إسعاف دبي" تضع خطة متكاملة لتأمين سلامة الطلبة

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أنها وضعت خطة متكاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين سلامة الطلاب والكوادر التعليمية ومرتادي الطرقات، ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد "2024 – 2025"، وذلك ضمن استراتيجيتها الخاصة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار لـ" الإمارات اليوم" أن " سلامة المجتمع تأتي أولاً، ضمن أولوياتنا في العمل الإسعافي، وسعي المؤسسة إلى تقديم خدمات استباقية رائدة لكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه مع بدء العام الدراسي الجديد تم التوجيه بوضع خطة للتواجد والتمركز بالقرب من المجمعات الدراسية على مستوى الإمارة للتواجد في فترتي بداية ونهاية اليوم الدراسي لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة في حال حدث أي أمر طارئ".

وأكد جلفار أن خطة التواجد لمركبات الإسعاف تدعم توجه الحكومة الرشيدة لتعزيز الشعور بالأمان وترسيخ مفاهيم السعادة لدى سكان إمارة دبي، كما أنها تدعم تكامل الجهود المبذولة من قبل شركاء المؤسسة الاستراتيجين لتعزيز السلامة العامة في المجتمع.

وأوضح أنه بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بالعام الدراسي الجديد تمتلك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 135 نقطة إسعافية موزعة في جميع أنحاء الإمارة تعمل على مدار الساعة ومزودة بكوادر إسعافية متخصصة ومركبات إسعاف متطورة ومجهرة بأحدث المعدات والأجهزة الإسعافية لضمان الوصول بوقت قياسي، والتعامل مع الحالات المتنوعة وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية لكافة افراد المجتمع.

وذكر جلفار أن المؤسسة ومن خلال جهودها الاستباقية في نشر الوعي الإسعافي صممت برامج توعية لطلبة المدراس خلال إجازة الصيف، من ضمنها المعسكر الإسعافي الصيفي و"المسعف الصغير " ودورات وورش عمل تقدم على مدار العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع حس المسؤولية لدى الطلبة للتعامل مع الحالات الطارئة حولهم ، مؤكدا أن تعزيز الوعي الإسعافي والممارسات الإسعافية الطارئة في المجتمع ينعكس على سلامة أفراد المجتمع والحفاظ على أرواحهم .

ودعى جلفار أولياء الأمور والسائقين الالتزام بالسرعات المحددة بشكل عام وبالقرب من المجمعات الدراسية بشكل خاص وإعطاء أولوية العبور للطلبة دائما، والانتباه للحافلات المدرسية وإعطائها أولوية الوقوف وقت تحميل وإنزال الطلبة ،كما دعى أولياء الأمور لإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لضمان سلامة نزول أبنائهم للمدارس، وتوخي الحيطة والحذر خلال فترتي الصباح والظهيرة، مؤكدا أن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع مسؤولية الجميع .