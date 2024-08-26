11 التزاماً على العامل يؤديها تجاه صاحب العمل

حدد المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، 11 التزاماً يجب على العامل أن يؤديها تجاه صاحب العمل والجهة التي يعمل بها.

وأفادت المادة 16 من المرسوم بقانون، بأنه يجب على العامل الالتزام بأن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقاً لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر.

كما يلتزم العامل بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية، إضافة إلى المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.

ويجب على العامل المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته، وعدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.

كما يجب على العامل تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته، وكذلك العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في العقد، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة، إضافة إلى العمل باستمرار واجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.

ويلتزم العامل بعدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.

كما يلتزم العامل بإخلاء السكن الذي وفره له صاحب العمل، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء في السكن أو ما يتم الاتفاق عليه خطياً مع صاحب العمل.

ويجب أن يلتزم العامل بأي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.