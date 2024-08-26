«طرق دبي» تحتفل بالذكرى الـ 15 لانطلاق المترو في 21 سبتمبر

تستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت شعار (15 عاماً على المسار)، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ15 لانطلاق المترو، أيقونة المواصلات العامة في إمارة دبي، بفعاليات وأنشطة ترويجية وترفيهية ومفاجآت متنوّعة وإسعاد سكانها وكل من يَفِدُ إليها من مختلف بلدان العالم.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في بيان صحافي أمس: «سينضم إلى احتفال هذا العام عدد من الرعاة والشركاء لتعزيز الاحتفال بهذه المناسبة وهم: شركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، إضافة إلى شركة (LEGO Middle East)، و(LEGOLAND Dubai)، وشركة (IGLOO)، والجابر غاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة (Campaign Partners)».

وتتضمن أبرز مبادرات الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي: طرح بريد الإمارات لهواة جمع الطوابع إصداراً خاصاً من الطوابع مُخصّصة لهذه المناسبة. وكذلك طرح الهيئة إصداراً خاصاً لبطاقة نول تحمل شعار الحملة. وتصميم حصري لشركة (LEGO Middle East). وستطرح «الجابر غاليري» منتجات تذكارية متنوّعة عن المترو بهذه المناسبة.

وستستضيف (LEGOLAND Dubai) الاحتفال بمواليد المترو بتاريخ 21 سبتمبر 2024، وسيكون التسجيل مفتوحاً لجميع الأطفال المولودين بتاريخ 9/9 منذ عام 2009 حتى عام 2023، على أن يقوم أولياء الأمور الراغبين في المشاركة بتسجيل أبنائهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae).

وستطرح شركة (IGLOO) للبيع مثلجات (آيس كريم) بتصميم حصري على شكل مترو دبي، وتحتوي 5000 من هذه المثلجات على رمز تعريفي على أعواد الآيس كريم، وسيحظى الحاصلون عليها بفرصة الفوز بهدايا عبارة عن 5000 بطاقة من بطاقات نول ترحال للتخفيضات.

وقالت الهيئة: «سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوّعة في محطات مترو دبي من تاريخ 21 إلى 27 سبتمبر المقبل، حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي تنظمه (براند دبي) الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوّار دبي».

وبهذه المناسبة، تقدّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والرعاة، وإلى كل من سيسهم ويشارك في إنجاح الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق مترو دبي.