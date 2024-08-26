السيطرة على حريق في 4 مستودعات بالشارقة

سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حريق شب في أربعة مستودعات للزهور البلاستيكية، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 7:50 صباح أمس، يفيد بنشوب حريق في أربعة مستودعات للزهور البلاستيكية، وعلى الفور تم إبلاغ مراكز إطفاء جهة الاختصاص التي وصلت خلال أربع دقائق.

وتبين لفريق الهيئة المختص، أن الحريق شبّ في المستودعات، حيث باشرت فرق العمل على الفور عملها في احتواء الحريق، وتم السيطرة عليه خلال دقائق معدودة، دون وقوع أي إصابات لتبدأ عملية التبريد، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق.