شيخ الأزهر يؤكد أهمية التعاون مع الهيئات الدينية في الإمارات

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، حرص الأزهر على تعزيز التعاون مع الهيئات الدينية في دولة الإمارات مشيدا بجهودها الإنسانية في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والوفد المرافق ، في مكتبه بمشيخة الأزهر بالقاهرة.

ورحب شيخ الأزهر بالوفد الإماراتي، مشددًا على أهمية اهتمام المفتين وعلماء الدين بقضايا المرأة، ومحذرا من تغلب العادات والتقاليد على النصوص والأحكام الشرعية الصحيحة التي جاءت لتحرير المرأة ومنحها حقوقها.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر الدرعي عن تقدير دولة الإمارات للدور العالمي الكبير الذي يقوم به شيخ الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي وترسيخ ثقافة الحوار والأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى اعتماد مجلس الإمارات للإفتاء على فتاوى وآراء الأزهر كمصدر مرجعي موثوق.