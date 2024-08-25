"حكماء المسلمين" يشيد بجهود مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"

أشاد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالجهود التي تبذلها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS)، التي تضم كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الإفريقي، وسويسرا، والأمم المتحدة؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة في سويسرا، من شأنها أن تسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني بما في ذلك توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق، وتقديم التزامات بتحسين حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى أن هناك حاجة ضرورية لتنفيذ بنود بيان مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" (ALPS)، بشكل عاجل وفوري لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الملايين من أبناء الشعب السوداني.

كما أكد مجلس حكماء المسلمين، دعمَه الثابت والراسخ لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل دائم للأزمة السودانية بطرق سلمية يتم فيها تغليب صوت الحكمة ووقف الاقتتال الداخلي وإنهاء الانقسامات وتعزيز روح المصالحة والتضامن بين أبناء الشعب السوداني، وصولا إلى اتفاق نهائي يضمن وحدة الأراضي السودانية، ويحقق تطلعات شعبه في العيش بأمان وسلام واستقرار.