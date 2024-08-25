طقس الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وقد تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:31.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 04:14 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:20

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 75 20

دبي 44 34 70 25

الشارقة 44 32 65 20

عجمان 43 33 70 25

أم القيوين 44 31 65 20

رأس الخيمة 45 31 70 25

الفجيرة 35 30 90 60

العـين 44 34 50 20

ليوا 45 31 70 20

الرويس 44 32 75 20

السلع 44 31 70 25

دلـمـا 40 34 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 41 33 80 30

أبو موسى 42 33 85 35.