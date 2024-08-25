رطوبة ليلية ورياح مثيرة للغبار.. "الأرصاد" يُعلن حالة الطقس حتى "الخميس"

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً بأن طقس اليوم، صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ركامية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيبقى صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز بأن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.