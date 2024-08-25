8568 حافلة جاهزة للعام الدراسي.. خطة شاملة لنقل 237.1 ألف طالب وطالبة في 672 مدرسة بأبوظبي

استكمل مركز "أبوظبي للتنقل" استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار مساعيه لتوفير نقل آمن لطلبة المدارس في رحلاتهم اليومية من وإلى المدارس، وتأمين حركة مرورية انسيابية في محيط المدارس لكافة وسائل التنقل سواءً للمشاة، الحافلات المدرسية، وسائل النقل العام، أو المركبات الخاصة.

وأوضح "أبوظبي للتنقل" أنه وضع خطّة شاملة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة ودائرة التعليم والمعرفة بالإضافة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تستند على محورين رئيسين، هما توعية الطلاب وتحسين البنية التحتية، مشيراً إلى أنه على صعيد "توعية الطلاب"، فقد تم إنجاز عدة حملات توعوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، شملت العديد من المدارس في الإمارة، ركزت على توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية في استخدام الحافلة المدرسية والانتقال في محيط المدرسة، وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 800 طالب، ومن المقرر استئناف حملات التوعية لتغطي قطاعاً واسعاً من المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وذكر أنه على صعيد "محور البنية التحتية"، فقد عمل المركز على دراسة وإعداد تصاميم لأكثر من 90 مدرسة في إمارة أبوظبي، قام خلالها بتحديد التحديات المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية من خلال التواصل مع إدارات المدارس وتنفيذ زيارات ومسوحات ميدانية ووضع الحلول المناسبة

وفقاً لوضع كل مدرسة، وقد تم وضع الحلول بزيادة عدد المواقف المخصصة للحافلات والمركبات خاصة وتحسين انسيابية الحركة حول المدارس وبالتالي رفع مستوى السلامة المرورية، وقد تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم المبدئية وجاري العمل على التصاميم التفصيلية ومن المخطط البدء بأعمال التنفيذ خلال عام 2025.

وأفاد "أبوظبي للتنقل" بأنه قام باتخاذ عدة إجراءات وترتيبات هذا العام من بينها إجراء تفتيش دوري للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي، وعقد ورش تدريبية لتوعية المشغلين والسائقين والمشرفات ومنسقي الحركة للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية،

وسيتم توزيع فرق التفتيش الميداني على بعض مواقع المدراس التي تشهد ازدحاماً مروري في بداية العام الدراسي، منوهاً بأنه قام كذلك بتحديث المواصفات الفنية لحافلات النقل المدرسي، وإضافة بعض مواصفات الأمن والسلامة، مثل علامة قف الإضافية للحافلات الجديدة فوق 40 راكب.

وكشف "أبوظبي للتنقل" أن إجمالي عدد المشغلين في نظام سلامة الذكي المعني بنقل وسلامة طلبة المدارس، 206 مشغلاً، بمعدل 8,568 حافلة و8,752 سائقاً، مع وجود 10,134 مشرفة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المدارس التي يغطيها النظام، بلغ 672 مدرسة، منها 204 مدرسة حكومية و215 مدرسة خاصة، و213 حضانة، و38 مدرسة شراكة وعدد مركزين لأصحاب الهمم، فيما بلغ عدد الطلبة المستخدمين للنقل المدرسي في نظام سلامة 237,111 طالباً.