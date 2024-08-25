«يوم بلا حوادث» مبادرة مجتمعية تتزامن مع انطلاق العام الدراسي

اشترطت وزارة الداخلية على السائقين، ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، للاستفادة من خصم أربع نقاط مرورية سوداء، غداً الاثنين، التوقيع على تعهد خاص متوافر عبر الرابط التالي: (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716 c=2).

ودعت الوزارة مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في المبادرة من خلال الإقرار والتعهد بستة بنود هي: ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وأكدت على السائقين أنه من خلال هذا التعهد فإنهم يسهمون في ضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق وبناء مجتمع أكثر أماناً، مشيرة إلى أن «يوم بلا حوادث» مبادرة مجتمعية تهدف للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق، ولن تكون هناك أي مساءلة قانونية، علماً أنه سيتم إرسال شهادة المشاركة على البريد الإلكتروني المسجل.

وذكرت أنه سيتم إلغاء أربع نقاط سوداء المسجلة على رخصة القيادة حصراً في حال الالتزام بشروط وأحكام المبادرة.

وأطلقت الوزارة ممثلة بمجلس المرور الاتحادي والقيادات العامة للشرطة بالدولة الحملة الوطنية التوعوية «يوم بلا حوادث» تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، الهادفة ليكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية.

ودعت السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، خصوصاً مع بداية أول يوم دراسي، ليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم، لتكون كل الأيام بلا حوادث أو مخالفات مرورية.

وأكد رئيس المجلس المروري الاتحادي في الوزارة العميد حسين أحمد الحارثي، أن حملة «يوم بلا حوادث» تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأضاف: «تأتي الحملة كجزء من استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتحسين الأمان على الطرق من خلال نشر ثقافة القيادة المسؤولة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وذلك يتطلب تعاون أفراد المجتمع، بمن فيهم السائقون والمشاة من أجل تحقيق بيئة مرورية خالية من الحوادث».

وأفاد الحارثي بأن الحملة تركز على توعية السائقين باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة آمنة، إضافة إلى إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ وغيرها من الاشتراطات المرورية.

ودعا الإسعاف الوطني ضمن إرشاداته للعودة إلى المدارس إلى التخطيط المسبق والخروج المبكر من المنزل لتفادي الأزمات المرورية، والقيادة بحذر وترك مسافة آمنة خلف المركبات الأمامية، والالتزام بالسرعات المحددة عند المرور بالمناطق المدرسية، وتوخي الحذر بالقرب من الحافلات المدرسية وإعطائها الأولوية والتوقف التام لها عند فتح إشارة «قف»، وعدم الاصطفاف المزدوج، والتأكد من توصيل الأبناء للبوابة بشكل آمن، والتأكد من حصول الأبناء على قسط كافٍ من النوم وتزويدهم بأطعمة صحية.