"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53:61 والثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 23:18 .

أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والثاني عند الساعة 08:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 75 30

دبي 42 34 65 35

الشارقة 42 32 70 30

عجمان 41 31 85 40

أم القيوين 42 30 85 35

رأس الخيمة 43 30 70 30

الفجيرة 36 31 85 55

العـين 43 33 55 25

ليوا 45 31 60 15

الرويس 40 32 80 30

السلع 41 31 75 30

دلـمـا 40 33 95 50

طنب الكبرى 39 32 90 60

طنب الصغرى 39 32 90 60

أبو موسى 40 32 90 65