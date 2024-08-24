حددتها المدارس.. 7 مخالفات ممنوع ارتكابها طوال العام الدراسي

حددت مدارس حكومية وخاصة، 7 مخالفات خطرة ممنوع على ذوي طلبة ارتكابها منذ اليوم الأول من بداية الدراسة، وحتى نهاية العام الأكاديمي، مشددة على أهمية إلى ضرورة الالتزام بآداب وسلوك تسليم واستلام الطلبة خارج بوابات المدرسة قبل وبعد اليوم الدراسي، أبرزها الوقوف في منتصف الطريق وإنزال الطلبة، وسد مداخل مواقف السيارات وإغلاق مخارج الطوارئ، بالإضافة إلى والقيادة في الاتجاه العكسي داخل مواقف المدرسة

وتفصيلاً، حددت مدارس في أبوظبي، أماكن مختلفة لاستلام وتسلم الطلبة مع بداية ونهاية اليوم الدراسي وذلك لمنع الزحام ووضع مسارات دخول وخروج بحسب الصفوف والسن، وحذرت مما وصفته بالسلوك غير اللائق لبعض ذوي الطلبة عند إحضار أطفالهم من المدرسة وإليها بالسيارة.

وتفصيلاً، أرسلت مدارس حكومية وخاصة، رسائل إلى ذوي الطلبة، حددت فيها بوابات دخول وخروج الطلبة بحسب الصفوف الدراسية، وأماكن استلام الطلبة من داخل المدرسة، مع إتاحة خيار استلام العائلة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة من نقطة تجميع الطفل الأصغر، وكررت فيها تحذيراتها من خطورة عدد من المخالفات يرتكبها ذوي الطلبة خلال عملية إيصال وستلام أطفالهم من المدرسة وجميعها يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر.

وشملت المخالفات توقف السائقين في منتصف الطريق لإنزال الأطفال، وخروج الأطفال من مركبات ذويهم في هذه الأماكن الخطرة، وعدم استخدام السائقين لمواقف السيارات وإغلاق مخارج الطوارئ ومواقف وقوف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم ومعابر المشاة، والقيادة في الاتجاه العكسي داخل مواقف المدرسة وفي الشوارع ذات الاتجاه الواحد، ومحاولة تجاوز المركبات المتحركة الأخرى، وعدم السماح للسائقين بوقت لخروج السيارات الأخرى من أماكن وقوف السيارات، واستخدام آلة التنبيه "الكلاكس" بشكل مستمر ومزعج، بالإضافة إلى بالإضافة عدم التوقف عن دخول وخروج الحافلات المدرسية.

وأشارت إدارات المدارس إلى أن ارتكاب هذه المخالفات السلوكية، سيترتب عليها توقيع عقوبات على فاعليها من بينها تصوير المخالفة وإرسالها إلى الجهات المختصة لمخالفة السائقين مرتكبيها، ودعت ذوي الطلبة بالحفاظ على مسافة تباعد دخل ساحات المدرسة خلال انتظارهم خروج الطلبة من الصفوف مع الالتزام بالارتداء الكمامات وتغطية الفم والأنف.

وطالبت المدارس ذوي الطلبة، بضرورة التوقف عند فتح الحافلات المدرسية إشارة "قف" حتى لا يتعرضون المساءلة القانونية، خاصة وأن هذه الغرامة يتم رصدها آلياً، ودعتهم إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة.

وأشارت المدارس إلى السماح لشخص واحد بمرافقة الأطفال حتى ساحة المدرسة، وانتظارهم داخلها لدى انتهاء الدوام، مع ضرورة الالتزام بأوقات الدخول والمغادرة في المداخل والمخارج، لتجنب وتقليل فرص وصول طلبة المركبات الخاصة والحافلات في نفس الوقت.

كما دعت المدارس ذوي الطلبة المشتركين لأبنائهم في الحافلات المدرسية، بضرورة الالتزام بمواعيد الحافلة والتواجد في نقطة الالتقاء، وتسليم الأطفال الصغار إلى مشرفة الحافلة واستلامهم، وعدم إعطاء الأطفال للحلوى والاطعمة الممنوعة "غير الصحية" لتناولها دخل الحافلة خلال رحلة الذهاب والعودة.