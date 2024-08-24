"طرق دبي" تكشف عن تأخيرات متوقعة على بعض طرق الإمارة.. تعرف إليها

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في بدبي أن هناك عدداً من التأخيرات المتوقعة على بعض الطرق الرئيسة في الإمارة، والتي تستلزم من المتعاملين الالتزام بتخطيط الرحلات مسبقاً لضمان سهولة الوصول.

وأعلمت هيئة الطرق متعامليها بأن هناك تأخيراً متوقعاً على شارع الإمارات انطلاقًا من تقاطع شارع دبي - حتا إلى شارع دبي - العين باتجاه أبوظبي، حتى تاريخ 31 أغسطس الجاري، تزامنًا مع أعمال التأهيل والصيانة المستمرة، داعية المستخدمين للتخطيط للرحلات مسبقًا والانطلاق باكرًا واتباع اللوحات الإرشادية للوصول إلى الوجهة بسهولة.

كما كشفت الهيئة أن هناك تأخيراً متوقعاً على شارع جميرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ابتداءً من الساعة 2:00 ظهرًا يوم السبت إلى الساعة 5:00 صباح يوم الإثنين، بسبب أعمال الصيانة في الجزء بالقرب من ماركاتو بالاتجاهين: من 24 إلى 26 أغسطس 2024.

وكانت قد أعلنت الهيئة حرصها على ضمان التنقّل السهل والمرن من خلال تمديد ساعات عمل مترو دبي بين محطتي سنتربوينت وجي جي كو، من الساعة 5:00 صباحًا إلى 2:00 صباحًا (اليوم التالي) من 22 إلى 24 أغسطس، ومن الساعة 8:00 صباحًا إلى 2:00 صباحًا (اليوم التالي) يوم الأحد 25 أغسطس.