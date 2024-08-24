"طرق دبي" تمدد ساعات عمل المترو خلال عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف إلى المواعيد

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها قررت تمديد ساعات عمل مترو دبي بين محطتي سنتربوينت وجي جي كو، من الساعة 5:00 صباحًا إلى 2:00 صباحًا (اليوم التالي) بدءًا من أول من أمس الخميس 22 إلى اليوم 24 أغسطس.

وأوضحت الهيئة أن قرار تمديد ساعات العمل يمتد ليوم غدٍ الأحد أيضاً ليكون من الساعة 8:00 صباحًا إلى 2:00 صباحًا (اليوم التالي).

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الإجازات وعودة غالبية المقيمين من عطلاتهم الصيفية، حيث أعلن مطار دبي الدولي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، الأربعاء الماضي، أنه سيشهد مرور 3.43 مليون مسافر خلال الأيام الـ13 المقبلة، مع عودة السكان من عطلاتهم الصيفية.

وتربط شبكة مترو دبي بين مختلف المناطق الحيوية في المدينة وتتيح للركاب التنقل بسهولة وأمان.

ويعمل مترو دبي في المعتاد سبعة أيام في الأسبوع، خلال الأوقات التالية:

من الإثنين إلى الخميس: من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل

الجمعة: من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل (اليوم التالي)

السبت: من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل

الأحد: من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل