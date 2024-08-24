محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أخلاقنا ومروءتنا وأوطاننا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الكلمة الطيبة وأثرها الإيجابي في الرقي بالقيم والأوطان.

وأضاف سموه أن «العقول ترقى بالكلمة الجميلة.. والهمم تشحذ بكلمة صادقة، وأن كلماتنا تمثل أوطاننا.. لنشرف أوطاننا».

‏وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر وسم «#علمتني_الحياة» على منصة «إكس»، أمس: «علمتني الحياة.. العقول ترقى بالكلمة الجميلة.. والهمم تشحذ بكلمة صادقة».

وتابع سموه: «كلماتنا تمثل أخلاقنا.. وقيمنا.. ومروءتنا.. كلماتنا تمثل أوطاننا.. لنشرف أوطاننا».