منصور بن زايد يطلع على مؤشرات الخطة الاستراتيجية لـ «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على أهم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2022ــ2025 وإنجازاتها، والتي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة والغذاء، وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، في إطار رؤية حكومة أبوظبي تجاه بناء اقتصاد متنوّع، وتمكين التنمية الزراعية المستدامة، إلى جانب تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه وفداً من قيادات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مكتب سموه بقصر الوطن في أبوظبي.

وقد بلغت نسبة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية 97.6%، فيما بلغت نسبة إنجاز المشاريع الاستراتيجية 98.7%، وشهدت الخطة إنجاز مشاريع استراتيجية عدة، من بينها تطوير خريطة طريق للجينوم الزراعي، وتطوير خطة التنمية الزراعية المستدامة، وإطلاق برنامج التقييم للمنشآت الغذائية (زادنا)، وتطوير منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى مشروع الرقابة الجوية على المزارع، وإطلاق برنامج شامل للحد من فقد الغذاء وهدره، وتطبيق نموذج تفصيلي للدعم الذكي، وتأسيس المركز المرجعي لأمراض الإبل، ويُعد الأول على مستوى العالم.

جرى خلال اللقاء استعراض نتائج المؤشرات التنافسية، حيث حققت إمارة أبوظبي نسبة 96% في مؤشر السلامة الغذائية، ونسبة 48.8% في مؤشر الاستدامة الزراعية خلال عام 2023.

وبلغت قيمة مؤشر الفقد والهدر الغذائي الذي يقاس لأول مرة على مستوى إمارة أبوظبي 162 كغ لكل شخص في الإمارة، وفقاً لتقرير «الإيكونوميست».. إضافة إلى مؤشر الأمن الحيوي الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي أطلق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لقياس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.

كما اطلع سموه على أبرز إنجازات الهيئة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خلال عام 2023، وبلغت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإمارة 14.5 مليار درهم، ووصل إجمالي كمية الإنتاج الزراعي إلى 344.228 طناً، فيما بلغت مساحة المزارع 827.325 دونماً، وعدد الأشجار الحرجية والفاكهة المزروعة 1.636.959 شجرة، وعدد المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) 1530 مزرعة، في حين انخفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب، مقارنة بملياري متر مكعب في عام 2019.. وتؤكد هذه البيانات التقدم المطرد في أنشطة القطاع الزراعي عن الأعوام السابقة.