«إقامة دبي» توفر صيفاً منعشاً لـ 8000 عامل

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ممثلة بإدارة الفعاليات العمالية في قطاع تنظيم علاقات العمل، مبادرة «ثلاجة الفريج»، بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع «فرجان دبي»، بهدف توفير استراحة منعشة للعمال خلال أشهر الصيف الحارة، عبر توزيع مرطبات متنوعة في مواقع عملهم، مثل المواقع الإنشائية والمصانع التابعة للشركات.

وتأتي هذه المبادرة التي انطلقت بعدد من المواقع الإنشائية واستفاد منها نحو 8000 عامل، في إطار تثمين إقامة دبي للدور الحيوي الذي يلعبه العمال في تحقيق التنمية المستدامة، وفي سياق جهودها نحو توفير بيئة عمل ملائمة لهم، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية دورهم في المجتمع من خلال تقديم برامج دعم ومبادرات تسهم في تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال، ما يعزز إنتاجيتهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتكاملاً.

وأعربت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وفرجان دبي لإطلاق مبادرة «ثلاجة الفريج»، التي تحمل رسائل إنسانية تعكس قيم وأصالة المجتمع الإماراتي وتراحمه وتكافله، كما تعتبر مشروعاً مجتمعياً لتجسيد روح التعاون في تقديم الدعم للعمال، وتعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء، مشيرة إلى إيمانها بأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز روح التكافل بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد نائب المدير العام في إقامة دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد بن مهير بن سرور، حرص الإدارة على التواصل المستمر مع جميع العمال في مختلف الأوقات والمناسبات، إدراكاً منها لأهمية دورهم المحوري في مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى أن مبادرة «ثلاجة الفريج» تعكس التزام إقامة دبي الراسخ بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعمال في الظروف كافة.

بدوره أكد مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل بالوكالة في إقامة دبي، اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، أن تطوير العمال ودعمهم ينعكس إيجاباً على جودة العمل والإنتاجية، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في المجالات كافة.