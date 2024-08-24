«الهوية والجنسية» تطلق «ميثاق التصفير البيروقراطي»

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «ميثاق التصفير البيروقراطي» لموظفيها ومتعامليها من أفراد المجتمع.

يهدف «ميثاق التصفير البيروقراطي» إلى تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والالتزام بمقومات التغيير ونشر ثقافة الالتزام والشراكة في مجال تطوير الخدمات ودعم جهود الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة في ما يتعلق بتصفير البيروقراطية الحكومية.

وأوضح مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة، اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري، أن ميثاق التصفير البيروقراطي يتضمن مبادئ توجيهية يجب على منتسبي الهيئة الالتزام بها، ومبادئ يجب على أفراد المجتمع والمتعاملين اتباعها وتنفيذها، مشيراً إلى أن الميثاق يضمن التزام موظفي الهيئة بتوفير خدمات متميزة تفوق توقعات أفراد المجتمع، وتطوير استراتيجية التصفير البيروقراطي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية من خلال إلغاء الإجراءات والاشتراطات المكررة وغير الضرورية، بهدف توفير خدمة سريعة وسلسة للمتعاملين، إضافة إلى الربط مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين لاسترجاع بيانات المتعاملين دون الحاجة لإعادة إدراجها، والتعامل مع احتياجات أفراد المجتمع بمهنية، وبذل أقصى الجهود لتلبية تلك الاحتياجات وخفض المدد الزمنية لتقديم الخدمات، وتوفير قناة مباشرة لتمكين المتعاملين من طرح أفكارهم المتعلقة بالتصفير البيروقراطي للخدمات.

ولفت إلى أن الميثاق يتضمن التزامات على المتعاملين وأفراد المجتمع الذين يرغبون في التوقيع عليه من أبرزها المشاركة في عملية التصفير البيروقراطي لخدمات الهيئة، سواء عبر الاستبيانات أو الملتقيات أو جلسات المتعاملين أو غيرها من القنوات والوسائل، والتواصل مع الفرق المعنية في الهيئة وإبلاغها في حال تأخر إنجاز المعاملات دون وجود أسباب فنية واضحة، وذلك عبر قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة لدى الهيئة.