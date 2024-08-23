بشرط تغيّبه 7 أيام متصلة.. 9 خطوات للإبلاغ عن انقطاع العامل عن الدوام

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة "تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل" إلكترونياً، في حال تغيّب أحد العاملين لدى شركته عن العمل لمدة تجاوز 7 أيام دون إبلاغه أو دون علم الشركة بمكان تواجده أو إمكانية التواصل معه وفق المدة المذكورة.

وحدّدت الوزارة 9 خطوات للاستفادة من خدمة تسجيل شكوى الانقطاع عن العمل "إلكترونياً"، تبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار خدمة "شكوى الانقطاع عن العمل" من قائمة المنازعات، يليها إدخال رقم المنشأة، ثم إدخال رقم البطاقة والرقم الموّحد (إن وجد) واختيار العامل.

كما تضمنت الخطوات التسع "اختيار طريقة التوقيع الإلكتروني، ثم إكمال بيانات الموظف، يليها إدخال معلومات رقم الإقامة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة في قسم مقدم الطلب، وأخيراً، مراجعة الطلب واختيار دفع لإتمام المعاملة