تحسينات مرورية في 4 مواقع ضمن مجمع مدارس الصفا 1 بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في أربعة مواقع متفرقة بمنطقة مجمع مدارس الصفا 1، تتضمن توسعة المخارج والمداخل، وإضافة وسائل تهدئة مرورية، مثل الإشارات الضوئية ومعابر المشاة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق في دبي، بما يتماشى مع مسيرة التنمية للإمارة، ويخدم مرتادي الطرق، لتحقيق الانسيابية والسلاسة في حركة المركبات، وتعزيز مستوى السلامة المرورية.

وقال مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة حمد الشحي، إن تنفيذ التحسينات الأخيرة في منطقة الصفا 1 يأتي لخدمة مستخدمي الطريق من مزودي الخدمات من مختلف قطاعات الأعمال، والأفراد من طلبة المدارس وسكان المنطقة والأحياء المجاورة، البالغ عددهم 60 ألف نسمة.

وذكر الشحي أنه في الموقع الأول، تمت إضافة مسار بطول 255 متراً لشارع الخدمة للمركبات القادمة من تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع الحديقة (التقاطع الثاني) باتجاه الدوار المؤدي إلى شارع 13، ما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويخفض زمن الوصول إلى مجمع مدارس الصفا 1 بنسبة 20%.

أما في الموقع الثاني، فقد تم توفير 22 موقفاً موازياً بالقرب من مدرسة الصفا ومدرسة الاتحاد، لتخفيف الازدحام في أوقات الذروة، وتحقيق انسيابية الحركة خلال مرحلة نزول طلبة المدارس وصعودهم. وفي الموقع الثالث، تمت توسعة المخرج المؤدي إلى شارع الوصل من شارع 19، بإضافة مسار بطول 330 متراً، مع تقليل عدد المسارات المتجهة يساراً إلى مسار واحد، ما يسهم في إعادة توزيع الزخم المروري، وإجراء تحسينات على الإشارة الضوئية عند التقاطع مع شارع الوصل، إضافة إلى 18 موقفاً مقابل (كلّية جميرا).

أما الموقع الرابع، فشمل فتح مخرج إضافي للالتفاف العكسي على شارع الوصل، مع توفير إشارة ضوئية ومعبر للمشاة، ما يعزز مستوى السلامة المرورية لأصحاب المركبات والمشاة، ويخفض نسبة وقوع الحوادث في تلك المنطقة.