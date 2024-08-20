«الداخلية» تستقبل البلاغات المرورية إلكترونياً

توفر وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة خدمة تتيح للجمهور من خلالها فتح البلاغات المرورية عن واقعة مرورية في النظام المروري والنظام الجنائي الموحد.

وتتطلب إجراءات التقديم على الخدمة من المبلغ تحديد موقع الحادثة على الخريطة، وتحديد طريقة تقديم البلاغ (كتابي، تسجيل صوتي، فيديو، صور)، وإرفاق الدليل المتوافر.

وتبدأ خطوات تقديم بلاغ مروري جديد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بالدخول إلى قائمة البلاغات الذكية التابعة للخدمات الشرطية، واختيار خدمة فتح البلاغات المرورية ثم الضغط على زر ابدأ الخدمة.

وتنص الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة على أن جميع البلاغات تخضع للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة، وأنه لا يجوز استخدام التطبيق من أجل انتحال شخصيات أو أطراف أخرى، وأن جميع الصور والمستندات المرفقة يجب أن تكون لمستندات أصلية، وتتيح الخدمة للمبلغ إدخال مرفقات صورة وصوت وفيديو.

كما توفر وزارة الداخلية ضمن خدماتها الذكية والإلكترونية خدمة الاستعلام عن البلاغات من خلال قائمة البلاغات الذكية التابعة للخدمات الشرطية، حيث يتم عرض تفاصيل البلاغ المقدم.

ويقدم التطبيق الذكي لوزارة الداخلية للمتعاملين العديد من الخدمات المرورية التي يمكن إنجازها عبر هواتفهم النقالة من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز خدمة المتعاملين، ومنها فتح ملف مروري، وتجديد رخصة السائق ودفع المخالفات المرورية وغيرها.

وأكدت وزارة الداخلية أن خدماتها الرقمية تم تصميمها وفق أفصل التقنيات الحديثة والتطبيقات المبتكرة في سبيل أتمتة العمل الحكومي، وصولاً إلى استكمال مراحل برامج التحول الرقمي.