تعرف إلى طريقة تجديد رخصة القيادة الإماراتية ورسومها

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه يمكن للمتعاملين تجديد رخصة القيادة الإماراتية عبر تطبيق وزارة الداخلية moi UAE.

وأوضحت أن خطوات عملية التجديد تبدأ بتسجيل الدخول عبر التطبيق سواءً بالحساب الشخصي أو تطبيق الهوية الرقمية، ثم الضغط على أيقونة "قائمة الخدمات" واختيار أيقونة "تجديد رخصة القيادة".

وأشارت إلى أنه عقب ذلك يتسنى على المستخدم إضافة صورة شخصية له، وإدخال عنوان الشخص لتوصيل الرخصة إليه، ثم إتمام عملية الدفع الإلكتروني، على أن تصل الرخصة خلال 3 أيام عمل.

وذكرت أن قيمة تجديد الرخصة تبلغ 300 درهم، بالإضافة إلى 15 درهماً رسوم توصيل، بحيث يكون المبلغ الإجمالي 315 درهماً.