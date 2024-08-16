للمواطنين والمقيمين.. خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية من الإمارات

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة آلية استخراج رخصة القيادة الدولية للراغبين في السفر للخارج وقيادة السيارات بها.

وأوضحت شرطة الشارقة أنه يمكن استخراج رخصة القيادة الدولية عن طريق تطبيق وزارة الداخلية moi.uae .

وأشارت شرطة الشارقة أن طريقة استخراج الرخصة تتم من خلال تسجيل الدخول على تطبيق وزارة الداخلية، والبحث عن أيقونة "رخصة قيادة دولية"، وبعد اختيار الأيقونة يتبع المتعامل الخطوات المبينة بالتطبيق تدريجياً واختيار الدولة والإمارة التابع لها.

ولفتت إلى أن رسوم استخراج الرخصة هي 170 درهم، بالإضافة إلى 8.50 درهم رسوم توصيل، بحيث يبلغ الإجمالي 178.5 درهماً. وبعد إتمام عملية الدفع سيتم توصيل الرخصة على العنوان الشخصي المسجل.