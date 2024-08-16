رئيس الدولة يمنح سفير كينيا وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير جمهورية كينيا، كاريوكي ميجوي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة، الدكتور سالم النقبي، السفير، الوسام خلال اللقاء الذي عقد في سفارة الدولة في نيروبي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية كينيا في جميع المجالات.

وأعرب النقبي عن تمنياته للسفير ميجوي التوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.

من جانبه، أعرب ميجوي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين، وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له أثر إيجابي في نجاح مهمته في الدولة.