«قيادات ملهمة» تنقل تجارب القادة إلى شباب شرطة دبي

أكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن القيادة العامة لشرطة دبي من الجهات الشرطية الرائدة في احتضان المواهب الشبابية ودعمها، وتمتلك خبرات عديدة تُسهم بشكل كبير في رفد الشباب بالمعرفة والتجارب والعلوم، ولديها فرص متنوعة تُمكّن من خلالها الشباب ليصبحوا قادة في المستقبل.

وأضاف اللواء الرزوقي خلال جلسة حوارية نظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بمركز الأبحاث والتطوير في القيادة العامة، تحت عنوان «قيادات ملهمة»، بحضور رئيس مجلس القيادات الشابة المهندسة سلامة الفلاسي، أن القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ومساعدي القائد العام، يحرصون كل الحرص على دعم الطاقات الشبابية وإشراكهم بشكل مباشر وفعّال في مختلف اللجان وفرق العمل والمشاريع التخصصية، الأمر الذي يعكس مستوى التمكين وضمان مشاركة الشباب في العمليات كافة، وخطط المستقبل.

وتأتي جلسة «قيادات ملهمة» ضمن سلسلة من الجلسات القيادية التي يُنظمها مجلس القيادات الشابة وتُعنى بنقل الخبرات والمعارف والتواصل الفعّال والمباشر مع عدد من القيادات الملهمة في شرطة دبي، وكذلك ضمن الأنشطة والفعاليات والبرامج التي ينظمها المجلس تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.

وخلال الجلسة، قدّم اللواء خالد الرزوقي تجاربه الشخصية والعملية في مختلف المراحل العمرية، وأثرها على حياته ومسيرته في العمل والتحديات التي واجهها كموظف، وكيفية تحويل التحديات والصعوبات إلى فرص يحقق من خلالها النجاح والتميز والريادة.

ودعا الرزوقي شباب القيادة العامة لشرطة دبي، إلى العمل بروح الفريق الواحد، وحثّهم على أهمية إدارة الوقت بصورة صحيحة قدر الإمكان، وإدارة الأولويات، وأهمية التحلي بصفات عديدة في العمل، منها الحرص على التعاون وبناء جسور تواصل إيجابية، والصراحة مع المسؤولين في كل مراحل إنجاز المشاريع والمهام الموكلة إليهم.