"طرق دبي" تطلق الدليل المحدث للإعلانات الخارجية في الإمارة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات الدليل المحدث للإعلانات الخارجية بإمارة دبي، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتؤكد هذه الخطوة على تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها نحو التطوير والتحسين المستمر في الأنظمة والإجراءات الحكومية، بما يواكب تطلعات الحكومة الرشيدة، ويتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، ويعزز من موقع الإمارة كمركز للمال والأعمال، ومنصة مثالية للإنفاق في الإعلانات الخارجية.

وأكدت الهيئة على الحضور اللافت لقطاع الإعلان الخارجي في إمارة دبي، لما يتمتع به من قاعدة قوية وواعدة، مما يدفع الشركات والمستثمرين للإنفاق الإعلاني والتنافس في الترويج لمنتجاتهم وإبراز علاماتهم التجارية، وهذا يؤكد على المكانة العالمية والبنية التحتية الحديثة، التي تتميز بها الإمارة، إلى جانب ثقة المعلنين بالعائد والمردود من الانفاق على الإعلانات الخارجية.

ويأتي الدليل المطور نتاج جهد جماعي اشترك فيه خبراء ومختصين من هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة، كما تمت الاستعانة بمكتب استشاري عالمي يضم خبراء متخصصين في مجال الإعلانات الخارجية والسلامة المرورية، وأجريت تعديلات تطويرية وتحسينات نوعية، تمثلت في تخطيط المواقع الإعلانية، ورفع معايير السلامة المرورية، وتحديث معايير المسافات بين لوحات الإعلانات والتقاطعات، وتوحيد العناصر التصميمية، وإدخال مناطق تجريبية، وإجراءات تشييد اللوحات الإعلانية ولافتات المحلات التجارية.

وذكرت الهيئة أن الدليل المحدث اشتمل على العديد من الجوانب المبتكرة، التي لم تُطبَق بعد في المدن الرائدة الأخرى حول العالم في مجالات توحيد معايير التصميم والعناصر الجمالية والمناظر الطبيعية ذات الهوية الإقليمية لإمارة دبي مما يحفظ للإمارة ريادتها في هذا المجال، كما يتضمن الدليل أشكالًا هندسية وفنية متنوعة لمساعدة مشغلي الإعلانات في عملية التطبيق الابتكاري والإبداعي، والتسهيل على المفتشين في مراقبة امتثال الشركات للقوانين المنظمة لسوق الإعلانات في إمارة دبي.

وشملت التحديثات الجديدة على الدليل إدخال مناطق جديدة في دبي إلى قائمة المواقع المهيئة للإعلانات الخارجية والتوسع في زيادة حصة الإعلانات الرقمية استنادًا إلى تطلعات نمو دبي خلال الفترة المقبلة مع مراعاة التوحيد والهوية الفريدة وتوزيع مواقع اللوحات الإعلاني، آخذاً بالاعتبار معيار مزج الأصول وتنوع أنواع اللوحات الإعلانية لتحقيق أفضل عوائد استثمارية.

ويتضمن دليل الإعلانات الخارجية في دبي إرشادات تطويرية للمعلنين لاستكشاف قدراتهم الإبداعية في مجال استخدام الوسائل الإعلانية الجديدة مثل الإعلانات المجسمة والطائرات بدون طيار والإضاءات الحديثة واستخدام الليزر، مع الأخذ بالاعتبار أهمية سلامة وأمن المشاة ومستخدمي الطريق. ويوفر الدليل تصنيفاً لجميع أنواع الإعلانات الخارجية، بحسب نوع الإعلان وموقعه وتوصيل المعلومة لمستخدم الدليل، حيث زود الدليل بالصور والمقاييس والأبعاد للارتقاء بصناعة الإعلان الخارجي في إمارة دبي. وبإمكان الراغبين في الاطلاع على الدليل المحدث من خلال رابط الموقع الإلكتروني للهيئة http://https://www.rta.ae/links/out-of-home-advertising.pdf