4 خطوات لإصدار شهادات معتمدة بدرجات طلبة المدارس الحكومية

تتضمن خدمة «إصدار وتصديق شهادة دراسية» أربع خطوات لإصدار شهادات معتمدة بدرجات طلبة المدارس الحكومية تحتوي على ختم إلكتروني (ماسح ضوئي) للمراحل الدراسية كافة، من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

وتبدأ خطوات الخدمة بتسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، ثم التقديم عبر القنوات المعتمدة، ثم تعبئة الطلب إلكترونياً ودفع الرسوم المقررة، ومن ثم يتم إنجاز المعاملة وإرسالها على البريد الإلكتروني للمتعامل المسجل في الهوية الرقمية، إضافة إلى إرسال إشعار عبر رسالة نصية أو عن طريق شركة التوصيل في حال اختيار نسخة ورقية.

وتتضمن الخدمة إصدار شهادة جديدة أو بدل فاقد، وإصدار شهادات مصدقة ورقية (بحد أقصى 3 نسخ أصلية ) تحتوي على ختم ضوئي للصف الثاني عشر فقط؛ لاستخدامها خارج الدولة بعد تصديقها من وزارة الخارجية، وإصدار شهادات رقمية مصدقة من وزارة الخارجية تحتوي على ختم ضوئي للشهادات الصادرة منذ 2018 ولغاية العام الحالي لاستخدامها خارج الدولة، وإصدار شهادة معتمدة لطلبة المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للصف الثاني عشر فقط.

وفي حال رغب صاحب المعاملة باستخدام الشهادة خارج الدولة، فإنه يستطيع الحصول على شهادة إلكترونية تحمل الختم الرقمي لوزارة الخارجية والختم الرقمي لسفارة دولة الإمارات في البلد المتوجه إليه من خلال الخدمة عبر قنواتنا الرقمية، دون الحاجة إلى تقديم الطلب عبر منصات تقديم الخدمة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية.

وتتضمن الرسوم المحددة للخدمة، 15 درهماً رسوم تصديق الشهادة الدراسية، و15 درهماً رسوم التوصيل في حال تم طلب نسخة ورقية، إضافة إلى رسوم تعريفية إضافية متعلقة ببطاقات البنوك، أما في حال الرغبة بالحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي، فإنه يتطلب دفع رسوم تصديق وزارة الخارجية 150 درهماً، ورسوم تصديق سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في الخارج 150 درهماً.