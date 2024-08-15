13 مخالفة تجنب ارتكابها في المواقف العامة بدبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قائمة بأبرز مخالفات المواقف العامة وقيمة الغرامات التي توقع على الأشخاص المخالفين.

وأوضحت طرق دبي، أن "نقل أو إزالة الأجهزة واللوحات المخصصة للموقف العام دون الحصول على تصريح بذلك" يتصدر مخالفات المواقف العامة وتبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.

وتنشر "الإمارات اليوم قائمة بالمخالفات الخاصة بالمواقف العامة في دبي وغراماتها على النحو التالي:

إيقاف المركبة دون تسديد رسوم الوقوف المستحقة، أو عدم إبراز تذكرة تسديد الرسوم بشكل يظهر وقت تحرير المخالفة (150 درهم).

تجاوز الحد الأقصى لاستخدام الموقف العام (100 درهم).

تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة بتذكرة تسديد الرسوم (100 درهم).

القيام باي أفعال من شأنها تعطيل استخدام المواقف العامة (200 درهم).

الصعود بالمركبة على الرصيف أو الوقوف عليه (200 درهم).

وقوف المركبة في مكان ممنوع داخل الموقف العام (200 درهم).

إيقاف مركبة لا تحمل لوحات مرورية في الموقف العام (1000 درهم).

الوقوف في المواقف العامة المخصصة لأصحاب الهمم بدون تصريح أو بتصريح منتهي، أو عدم إبراز التصريح بشكل يظهر وقت تحرير المخالفة (1000 درهم).

الوقوف في الموقف العام المحجوز للغير، أو عدم إبراز تصريح الحجز بشكل يظهر وقت تحرير المخالفة (1000 درهم).

عرض المركبات للبيع أو للتأجير بدون تصريح (1000 درهم).

إنشاء مظلة للموقف العام بدون تصريح (1000 درهم).

إتلاف أو إلحاق الضرر بالموقف العام أو أجهزة دفع رسم الوقوف أو لوحات الموقف العام أو العبث بها (1000 درهم).

نقل أو إزالة الأجهزة واللوحات المخصصة للموقف العام دون الحصول على تصريح بذلك (10000 درهم).

