إطلاق جائزة «أفضل مشاركة مجتمعية للوقاية من المخدرات»

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جائزة أفضل مشاركة مجتمعية للتوعية والوقاية من المخدرات، ضمن الجوائز الخارجية لجائزة المدير العام للتميز-الدورة السابعة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان والوقاية من الجريمة. وتهدف الجائزة إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المعنيين في تعزيز جهود رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أضرار المخدرات، وسبل التصدي لهذه الآفة.

ووفقاً لمعايير الجائزة يتم تقديم تصور لمعالجة قضية تتعلق بالوقاية والتوعية من المخدرات، شريطة أن تكون حديثة ومبتكرة مقارنة مع مثيلاتها في المجال نفسه، ومراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية ومدى أخذها في الاعتبار المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية للمجتمع، ومدى شموليتها من حيث تغطيتها لجميع جوانب التوعية وفئات المعنيين، ومدى إخراج المطلوب بجودة عالية.