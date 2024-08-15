تأمين

واجه عدد من عملاء شركة تأمين كبيرة صعوبة في حجوزاتهم في أحد المستشفيات الخاصة في الشارقة، بسبب إجراء الشركة تحديثات على أنظمتها، وهو ما تسبب في إلغاء كل الحجوزات المدرجة أو دفع قيمتها من دون تأمين.

تحويلات

شكا سكان في منطقة الراشدية بعجمان الازدحام الشديد جراء وجود تحويلات جديدة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في أمر معالجة مشكلة الازدحام اليومي.

تحديث

قال قارئ إنه ظل يحاول مع أحد البنوك المحلية من أجل تحديث هويته الخاصة في نظام البنك، سواء عبر خدمة العملاء في الهاتف أو زيارة البنك، مشيراً إلى أن التحديث لم ينجح إلا بعد زيارات عدة للفرع دون معرفة السبب.

مخبز

فوجئ زبائن أحد المخابز الكبيرة في عجمان بإغلاق فرعين للمخبز بالإمارة في توقيت واحد، بسبب الصيانة، وهو ما كُتب على بابَي الفرعين المغلقين، مع توجيه الزبائن إلى الفرع الوحيد الذي يعمل حالياً داخل عجمان.

عُمرة

بدأت شركات سياحة في تقديم عدد كبير من العروض الخاصة بالعمرة، مع عودة الرحلات عقب انتهاء موسم الحج، وبدء استقبال زوار بيت الله الحرام، لكن يلاحظ أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين شركة وأخرى، على الرغم من التقارب الكبير في برنامج الحجوزات في الطيران والفنادق والمواصلات.