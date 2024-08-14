«الموارد البشرية والتوطين» تختصر زمن وخطوات عدة إجراءات للمتعاملين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين متعامليها في كافة أنحاء الدولة، للحصول على خدمات «باقة العمل»، عبر المنصة الرقمية الموحدة عمل الإمارات «workinuae.ae».

وأوضحت الوزارة أن الباقة تهدف إلى تقديم تجربة سلسة لمختلف شرائح المجتمع ضمن المبادرة التي أعلنتها حكومة الإمارات لتصفير البيروقراطية.

وتتيح الباقة للمتعاملين إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة مع الجهات كافة ذات العلاقة، مع اختصار الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتلك الخدمات وتبسيطها.

وتشمل خدمات «باقة العمل» خدمة تعيين موظف جديد في الشركة، حيث توفر إصدار تصريح عمل جديد، وطلب تعديل وضع، وإصدار تأشيرة، وإصدار عقد عمل، وإصدار هوية وإقامة، وخدمات الفحص الطبي.

كما تشمل خدمات «باقة العمل» خدمة إلغاء عمل موظف، حيث تتضمن إلغاء تصريح عمل، وإلغاء الإقامة، وكذلك خدمة تجديد عقد عمل موظف، حيث تضم تجديد عقد العمل، وتجديد الهوية والإقامة، وخدمات الفحص الطبي.

وقلّصت «باقة العمل» عبر المنصة الرقمية الموحدة (اعمل في الإمارات) زمن وإجراءات خدمات عدة، هي أولاً: المنصات التي تقدم الخدمات للمتعاملين من خمس منصات إلى منصة واحدة، والخطوات من 15 خطوة إلى خمس خطوات، والوثائق من 16 وثيقة إلى خمس وثائق، والإجراءات من ثماني خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، وعدد الزيارات من سبع زيارات إلى زيارتين، ووقت إنجاز المعاملة من 30 يوماً إلى خمسة أيام عمل.