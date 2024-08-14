كيف تبلغ عن مضايقات الآخرين أثناء القيادة على الطريق؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ تقول فيه :

تعرضت لمضايقة من سائق مركبة أثناء قيادتي، حيث قام بملاحقتي وإيقافي على الطريق العام، وقام بالتهجم علي، ما الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة وكيف أثبت حقي ؟



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

في حال التعرض للمضايقة أو الملاحقة أو المطاردة في الطريق، يتعين عليك ابلاغ الشرطة، وإثبات ذلك يكون عن طريق الشهود أو الكاميرات التي تكون على الطريق أو في الأماكن المحيطة بمكان الواقعة.

وهناك تطبيقات ذكية، وفرتها وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة، تمكن الأفراد بالإبلاغ بكل سهولة ويسر عن كافة أشكال الجرائم ، وكذا الحوادث المرورية التي قد يتعرضون لها، ويتم الاستجابة لها بسرعة وكفاءة عالية.

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