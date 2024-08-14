مبادرة ميدانية للتوعية المرورية في الشركات الخاصة

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة «المسح الميداني للتوعية المرورية»، وذلك ضمن جهودها في تطبيق الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتعزيز منظومة الوعي المروري في الشركات الخاصة.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام المديرية المستمر بتوعية السائقين ومستخدمي الطريق بمختلف المؤسسات وأفراد المجتمع عموماً بالقوانين والأنظمة المرورية، مشيداً بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ المسح الميداني للتوعية المرورية، ودوره في تحقيق التطلعات بتعزيز السلامة المرورية في المجتمع.

ولفت إلى أهمية العمل والتعاون المشترك في تحقيق أهداف منظومة التوعية المرورية في شرطة أبوظبي، بالتركيز على الالتزام بالقيادة الآمنة، ونشر الانتباه أثناء قيادة المركبات لتصبح عادة يومية، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وزار فريق من شرطة أبوظبي مجموعة من الشركات الخاصة ضمن جولات ميدانية، بهدف تفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة للمباشرة في تقديم التوعية المرورية وفقاً لمنهجية عمل المديرية، بما يحقق أهداف المبادرة وصولاً لأكبر شريحة من الموظفين والعاملين في المؤسسات، وينعكس إيجابياً في تعزيز السلامة وأمن الطرق.

وقدم الفريق لمسؤولي الأمن والسلامة في المؤسسات فكرة عن آلية العمل في حصر أعداد المستفيدين والفئات العمرية في منطقة الاختصاص، كما تمت مناقشة أهم المقترحات التي تعزز العمل المستقبلي، وذلك من خلال زيادة نشر الثقافة المرورية بشكل أسرع، وقياس أثر الحملات التوعوية، ورفع مؤشر الثقافة المرورية، وخفض المخالفات، والحد من وقوع الحوادث المرورية.