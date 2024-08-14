عملات

شكا متعاملون رفض بعض أجهزة رسوم المواقف المدفوعة في عدد من المناطق بدبي قبول بعض العملات المعدنية، مطالبين الجهات المعنية بتحديث مستمر لأنظمة أجهزة المواقف، ما ييسر قبولها العملات المعدنية الجديدة.

دعاية

طالب سكان في منطقة الخان بالشارقة بضرورة وضع ضوابط لتوزيع مطبوعات الدعاية الورقية على أبواب الشقق، وذلك مع تزايد ظاهرة وضعها على الأبواب، ما يسبب إزعاجاً للمستأجرين، داعين إلى اقتصار وضع مطبوعات الدعاية في أماكن مخصصة بمداخل البنايات، وترك الحرية للمستأجرين في الاطلاع عليها.

تحديث

قال قراء إنهم واجهوا صعوبات في تحديث تطبيقات خاصة بأحد البنوك العاملة في الدولة، مع إعلان إدارة البنك تحديث الأنظمة، ما اضطرهم لزيارة فروع البنك مرات عدة، ومطالبتهم بإحضار أوراق إضافية لتحديث تسجيل حساباتهم، للتمكن من تحديث التطبيق.

صلاحية

طالب مستهلكون بضرورة اهتمام منافذ البيع بمراجعة تواريخ صلاحية المنتجات بمنافذها وإزالتها من على الأرفف، أو بيعها قبل اقتراب نهاية صلاحيتها بأسعار مخفضة، تجنباً لتعرض المستهلكين لشرائها دون الانتباه إلى قرب انتهاء صلاحيتها.

روائح

اشتكى سكان في مناطق مختلفة بالشارقة انبعاث روائح كريهة من صناديق القمامة الكبيرة المتواجدة على جانبي الطريق في بعض الشوارع، مطالبين بضرورة وضع تلك الصناديق في أماكن بعيدة عن مسارات المارة بالطرقات.