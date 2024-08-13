"طرق دبي" تنجز أعمال الصيانة لـ 2173 وحدة إنارة في 4 مسارات

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أعمال الصيانة لــ 2173 وحدة إنارة في 4 مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي فى كل من مسارات القدرة، وجميرا، وند الشبا، ومردف ومشرف للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وذلك لتوفير مسارات آمنة وضمان وضوح الرؤية خلال الفترات المسائية مما يوفر جميع مقومات تشجيع الأفراد على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

وقال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "توفر الهيئة المقومات والمرافق كافة لضمان ممارسة الجمهور لهواياتهم ورياضاتهم في مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وتعتبر صيانة وحدات الإنارة من العناصر الرئيسة، التي يتوجب الاهتمام بها، ومن ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى الحفاظ على أصولها والتأكد من جودتها وسلامتها، وزيادة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، مما يضمن وضوح الرؤية وسلاسة الحركة لمستخدمي المسارات وفق أعلى معايير السلامة."

وأضاف لوتاه: "تنفذ الهيئة أعمال صيانة وحدات الإنارة في مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وفق خطط مجدولة بشكل سنوي، وتنقسم إلى شقين، هما: الصيانة الوقائية ويتم فيها التأكد من الحالة التشغيلية لأعمدة الإنارة بالإضافة إلى تنظيفها وتشحيمها والتأكد من سلامة جميع الوصلات الكهربائية.أما الصيانة التصحيحية، فتُجرى فقط في حال وجود عطل في شبكة الإنارة".