تعرف إلى الوثائق المطلوبة لاستخراج تصاريح المواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الوثائق المطلوبة لاستخراج تصاريح المواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك بشكل دائم أو مؤقت.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بتصريح مواقف لكبار المواطنين، فلا توجد وثائق مطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني، أما بالنسبة للتقديم عبر مراكز الخدمة فيلزم تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، ونسخة من جواز السفر وصورة عن مرسوم ساري المفعول لأصحاب المراسيم.

وأفادت الهيئة، أنه فيما يخص إصدار تصريح مواقف لأصحاب الهمم (دائم أو موقّت)، فيمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة:

1- بالنسبة للمقيمين يتم تقديم صورة عن الإقامة صادرة في إمارة دبي أو خطاب إثبات عمل في دبي أو وثيقة رسمية تثبت أن المتعامل هو طالب حالي في دبي أو عقد الإيجار في دبي.

2- بطاقة أصحاب الهمم صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أو بطاقة سند صادرة عن هيئة تنمية المجتمع (تصريح مواقف دائم لأصحاب الهمم فقط)، أو تقرير طبي لم يمضِ على تاريخ إصداره 6 أشهر.

كما أشارت الهيئة إلى أنه يمكن التقديم على تصريح مواقف سائح من فئة أصحاب الهمم، ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة مع تقديم ما يلي:

1- جواز السفر مع ختم الدخول أو تأشيرة الزيارة.

2- تصريح موقف لأصحاب الهمم ساري المفعول معتمد من بلد المتعامل، أو تقرير طبي معتمد من بلد المتعامل باللغة العربية أو الإنجليزية، لم يمضِ على تاريخ إصداره أكثر من 3 أشهر.

3- صورة شخصية.

4- إثبات بأن طالب التصريح يقيم في إمارة دبي خلال فترة وجوده في الدولة.

أما فيما يتعلق بتصريح مواقف مراكز تأهيل أصحاب الهمم (غير الربحية)، فيجوز التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة مع تقديم المستندات التالية:

1- رسالة من المنشأة للحصول على التصريح.

2- شعار المركز.

3- صورة عن شهادة مُلكيّة المركبات التابعة للمركز.

4- صورة عن رخصة المنشأة أو صورة عن مرسوم الإنشاء.

وذكرت هيئة الطرق والمواصلات أنه فيما يتعلق بتصريح المواقف للحالات المرضيّة الخاصة، فيمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني مع تقديم تقرير طبي معتمد لم يمضِ على إصداره 3 أشهر يوضح الحالة الصحية للمتعامل ومكان علاجه، وصورة عن الإقامة صادرة في إمارة دبي أو خطاب إثبات عمل في دبي أو وثيقة رسمية تثبت أن المتعامل هو طالب حالي في دبي أو عقد الإيجار في دبي.

فيما ذكرت أنه للتقديم عبر مراكز الخدمة يجب توفير الهوية الإماراتية الأصلية، وتقرير طبي معتمد لم يمضِ على إصداره 3 أشهر يوضح الحالة الصحية للمتعامل ومكان علاجه، وصورة عن الإقامة صادرة في إمارة دبي أو خطاب إثبات عمل في دبي أو وثيقة رسمية تثبت أن المتعامل هو طالب حالي في دبي أو عقد الإيجار في دبي.

وأكدت طرق دبي أن الخدمة مجانية ويستغرق إتمامها بالنسبة لكبار المواطنين 5 دقائق عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، و10 دقائق عبر مراكز الخدمة. فيما يستغرق إتمام خدمة تصاريح مواقف لأصحاب الهمم (دائم، وموقّت، وسائح)، وتصريح مواقف للحالات المرضيّة الخاصة، وتصريح مواقف لمراكز تأهيل أصحاب الهمم غير الربحية 3 أيام عمل.