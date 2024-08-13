"الداخلية" تطلق حملة "يوم بلا حوادث" تزامناً مع بدء العام الدراسي

تطلق وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي والقيادات العامة للشرطة بالدولة الحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" بتاريخ (26) أغسطس الجاري، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، الهادفة ليكون أول يوم في العام الدراسي يوماً بلا حوادث مرورية.

ودعت وزارة الداخلية السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بقوانين السير والمرور خاصة مع بداية أول يوم دراسي، موضحة أن هناك مكافأة للملتزمين بحملة يوم بلا حوادث بخصم (4) نقاط مرورية سوداء، ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والمتوافر عبر الرابط التالي: (https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct?scode=716 c=2) والموجود في البايو الخاص بحساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي (MOIUAE)، إلى جانب عدم تسجيل أي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم، علماَ أن الخصم سيتم بعد مرور أسبوعين من تاريخ يوم (26) أغسطس الموعد الذي أختير ليكون يوم بلا حوادث، ليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم، لتكون كل الأيام بلا حوادث أو مخالفات مرورية.

وأوضح رئيس المجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية العميد المهندس حسين أحمد الحارثي ، أن حملة "يوم بلا حوادث" تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأضاف: تأتي الحملة كجزء من استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتحسين الأمان على الطرق من خلال نشر ثقافة القيادة المسؤولة لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وذلك يتطلب تعاون كافة أفراد المجتمع، بما في ذلك السائقين والمشاة من أجل تحقيق بيئة مرورية خالية من الحوادث.

وأكد الحارثي أن الحملة تركز على توعية السائقين باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة آمنة بالإضافة إلى إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، و إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ وغيرها من الاشتراطات المرورية.