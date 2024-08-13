«كليفلاند أبوظبي» يجري 664 عملية زراعة أعضاء منذ 2017

أجرى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي 664 عملية زراعة أعضاء، منذ تأسيسه لبرنامج زراعة الأعضاء في عام 2017.

وأفاد المستشفى في تقرير أصدره أمس، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بأن عمليات زراعة الأعضاء التي نفذها لإنقاذ حياة المرضى لم تكن لتتحوّل إلى حقيقة دون قيم العطاء التي أبداها المتبرّعون الذين منحوا أولئك المرضى أثمن العطايا التي بشرتهم بفرصة حياة جديدة. وأجرى المركز الكثير من عمليات زراعة الأعضاء، ودفع نحو تحول نوعي في الرعاية الطبية من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من إجراءات زراعة الأعضاء المعقدة، بما يشمل الكلى والكبد والرئة والقلب والبنكرياس من متبرّع حي ومتوفى.

وسجل المستشفى أيضاً عدداً من الإجراءات الأولى من نوعها في الدولة على مستوى زراعة الأعضاء المتعددة، بما في ذلك زراعة مزدوجة لرئة وكبد، وأخرى لكبد وكلية، وقلب وكلية، وكلية وبنكرياس.

وخلال العام الجاري، أجرى المستشفى 131 عملية زراعة، وهناك إجراءات زراعة مخطط تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجّل في برنامج «حياة» 26 ألفاً و565 متبرعاً، في حين هنالك 4000 مريض في انتظار متبرّع مناسب.