«الموارد البشرية لدبي» تعزّز مهارات القوى العاملة

عقدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أخيراً، الدورة الثانية للعام الجاري من ملتقى الموارد البشرية عبر منصة Microsoft Teams، تحت شعار «رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها»، بحضور مدير عام الدائرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وبمشاركة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي.

وقدّم مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، الدكتور سعيد الظاهري، عرضاً بعنوان «رفع وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناول التوجهات العالمية التي تؤثر في مستقبل القوى العاملة من قبيل التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتوجه من التعيين للوظائف للتعيين للمهارات، والاقتصاد الأخضر والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور أداور القيادة، والموارد البشرية المدفوعة بالبيانات. وشهد العرض أيضاً تسليط الضوء على أهمية تعزيز مهارات القوى العاملة لمواكبة التحولات الرقمية.

كما قدّمت نائب أول رئيس الخدمات المشتركة في شركة أدنوك للغاز الحامض، مريم السويدي، عرضاً تقديمياً تفصيلياً بعنوان «أكاديمية أدنوك: مراحل تطوير ورفع كفاءة القوى العاملة».

وتناول الملتقى أيضاً موضوع «المهارات المطلوبة في المستقبل»، ومنها المهارات والكفاءات الأساسية، والمهارات الفنية والمتخصّصة، ومهارات الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية الأساسية، وعقلية التعلّم مدى الحياة، ورشاقة التعلّم.

واستعرض الملتقى إحصاءات من تقرير «مستقبل الوظائف» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حيث أشار إلى أن 42% من مهام العمل ستتم أتمتها بحلول 2027، وأن 44% من مهارات القوى العاملة ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تطرق إلى ضرورة صقل المهارات وإعادة تشكيلها لمواجهة التغيرات السريعة في سوق العمل.