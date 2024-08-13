رئيس الدولة يعيّن هاجر الذهلي أميناً عاماً لـ «مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين هاجر أحمد محمد الذهلي، أميناً عاماً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بدرجة وزير.

وشغلت هاجر أحمد محمد الذهلي منصب الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية منذ عام 2023، كما شغلت عدداً من المناصب الحكومية في مجال الاتصال الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، منها: مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وحصلت هاجر أحمد محمد الذهلي، على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام 2019، وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة من جامعة انديانا بالولايات المتحدة الأميركية عام 2010.