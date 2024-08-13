3864 مستفيداً من خطة «الشارقة مراعية للسن» 2024 - 2026

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الخطة الاستراتيجية الثالثة لبرنامج الشارقة مراعية للسن (2024-2026)، وذلك بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة.

وقالت مديرة مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن، أسماء الخضري، خلال لقاء نظمته الدائرة أمس، إن استراتيجية 2024-2026 ستؤدي إلى كثير من المخرجات التي نتوقعها، حيث سيتلقى 3864 من كبار السن خدمات مجتمعية وصحية وإسكانية متكاملة، إضافة إلى استثمار خبرات العديد منهم.

وأضافت أن الهدف منه تعريف المنسقين بالاستراتيجية الجديدة كي يبنوا عليها مبادراتهم للفترة المقبلة، حيث وضع المكتب خطة استراتيجية واقعية وطموحة، طوّع فيها كل الإمكانات لأداء جميع الأنشطة والخدمات وفق الموارد المتاحة التي تضمن تحقيق إدماج كبار السن في المجتمع. كما أخذت في الاعتبار أهمية تقديم أنشطة تخدم معايير المدن المراعية للسن الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية منبثقة عن ثلاث غايات رئيسة تخدم محاور المدن المراعية للسن الثمانية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، مع العلم بأن معياراً جديداً أضافه المكتب على معايير المنظمة، وهو معيار الابتكار والتوسع بابتكارات جديدة مراعية للسن، وأيضاً بالبرامج المنتسبة للمدن والمجتمعات الصديقة للمسنين، والسعي كي تكون الشارقة مركزاً دولياً متعاوناً مع الشبكة العالمية للمدن المراعية للسنة التابعة لمنظمة الصحة.

وقالت الخضري، إن أهداف الاستراتيجية تعمل على تطوير مبادرات وخدمات مراعية للسن وذات قيمة مضافة، وتعزيز مسؤولية القطاع الخاص نحو كبار السن، ونشر ثقافة معايير المدن المراعية للسن في الشارقة، ورفع الوعي المجتمعي حول مراعاة السن، وتمكين كبار السن من مشاركة خبراتهم في المجتمع، إضافة إلى إطلاق مبادرات تسهم في إدماج كبار السن.

وأشارت إلى أن إمارة الشارقة تسعى إلى توسيع نطاق العمل في مجال المدن المراعية للسن، من خلال الانتقال من عضوية الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات الصديقة للسن إلى جعل الشارقة جهة منتسبة في موقع الشبكة على مستوى العالم، وذلك من خلال تقديمها خطة عمل لسنتين، مضيفة: «كما نسعى لأن نكون مركزاً دولياً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية، من خلال: عمل مشاركة ودعم محلي وإقليمي وعالمي لنقل خبرات الشارقة مع الجهات الأخرى، والسعي لانضمامهم إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، ونقل مبادرات وخبرات الشارقة في مجال خدمة كبار السن عالمياً، وإبراز جهود إمارة الشارقة في هذا المجال».