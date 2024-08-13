شرطة عجمان تطلق حملة مجانية لفحص الإطارات

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع هيئة النقل بعجمان مبادرة استباقية مجانية لفحص الإطارات بعنوان «سلامتكم أولويتنا»، وذلك ضمن مجال المسؤولية المجتمعية للجهتين بهدف تعزيز السلامة المرورية خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال رئيس قسم ترخيص الآليات في شرطة عجمان، النقيب علي بن محمد النعيمي، إن المبادرة تتضمن فحصاً مجانياً للإطارات في مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خلال شهر أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل في مواعيد العمل الرسمية، مشيراً إلى أن الفريق المنظم للمبادرة يتوجه للمواقف العامة ومراكز التسوق لتقديم النشرات التوعوية حول سلامة إطارات المركبات وتوجيه الإرشادات الفنية لضمان إطارات سليمة صالحة للسير.

ونوه النعيمي بضرورة اتخاذ السائقين للإجراءات الوقائية للمركبات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي تشققات أو انتفاخ، واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً للسلامة المرورية.