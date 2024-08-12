"الموارد البشرية والتوطين" تحدد آلية لتقسيط رسوم الخدمات والمخالفات على متعامليها

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدمة تقسيط رسوم الخدمات والمخالفات المستحقة على متعاملي الوزارة من حملة البطاقات الائتمانية التابعة لخمسة بنوك.

وتضم قائمة البنوك كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مرونة تقديم الخدمات وسهولة عملية الدفع للالتزامات المالية.

ويستطيع المتعامل التواصل مع البنك مصدر البطاقة عن طريق قنوات التواصل التابعة للبنك أو الاتصال المباشر، للاستفادة من الخدمة.