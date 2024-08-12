4 قنوات و5 شروط لإصدار بطاقة "ذُخر" لكبار المواطنين.. تعرف إليها

أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن بطاقة "ذُخر" لكبار المواطنين في دبي، توفر مجموعة متنوّعة من الخدمات والتسهيلات والخصومات الكبيرة على مختلف الخدمات الحكومية والصحية والتجارية والترفيهية وغيرها الكثير.

وحددت الهيئة 4 قنوات لإصدار البطاقة بسهولة للراغبين في الاستفادة منها وهي:

- مراكز إسعاد المتعاملين.

- الموقع الإلكتروني.

- التطبيق الذكي CDA.

- تطبيق دبي الآن.

وبطاقة ذخر هي بطاقة إلكترونية تصدر لكبار السن من مواطني إمارة دبي ممكن تجاوزوا الستين عاماً من العمر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، وتتضمن توفير حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات والخصومات تقديراً لإسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء مجتمعنا ونهضتنا وعملاً بتعاليم تراثنا الأصيل.

أما فيما يخص الوثائق المطلوبة لإصدار البطاقة، فذكر الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع أنه فيما يخص حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي يلزم تقديم:

• أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

• نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة بجودة عالية - مقاس (4*5 سنتيمتر).

أما فيما يتعلق بحاملي خلاصة قيد صادرة من إمارات أخرى يلزم تقديم:

• أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

• نسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة بجودة عالية - مقاس (4*5 سنتيمتر).

• نسخة إلكترونية من اثبات الإقامة في إمارة دبي.

وحددت هيئة تنمية المجتمع 5 شروط ومتطلبات لإجراء الخدمة هي:

• بريد إلكتروني لمقدم الطلب.

• رقم الموبايل لمقدم الطلب.

• يبلغ من العمر 60 سنة فما فوق.

• حاملي خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي.

• حاملي خلاصة قيد صادرة عن امارات أخرى (يشترط الإقامة في إمارة دبي).